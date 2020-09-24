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Новости > Знаменитый приспособленец Непоп опять идёт в депутаты, - СМИ

Знаменитый приспособленец Непоп опять идёт в депутаты, - СМИ

Автор: «Фраза»
24.09.20 19:00
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Знаменитый приспособленец Непоп опять идёт в депутаты, - СМИ

Журналисты раскрыли "черные схемы" заместителя главы КГГА Вячеслава Непопа, который якобы курирует в Киеве сферу строительства. Об этом говорится в статье на сайте Антикор.

Как пишет издание, Вячеслав Непоп — «серый кардинал», который за два десятилетия «потопил» не одного мэра и якобы всегда при этом умудрялся оставаться на плаву.  Как выяснилось, столичный строительный бонза — выходец из Донбасса. Якобы в погоне за выгодой он успел побывать практически во всех политических силах. Сначала — «Єдність» Александра Омельченко, затем — работал на Черновецкого, после этого — Блок Юлии Тимошенко, а как только ее отправили в СИЗО, Непоп перешел в команду регионалов — Максима Луцкого и Александра Попова. Когда же Партия Регионов развалилась с позором, Непоп баллотировался в Киевсовет как самовыдвиженец, потом просочился в ряды БПП-Солидарность.

 

В бизнесе и коммунальном хозяйстве, по словам расследователей, Вячеслав Непоп якобы проявил такую же нечистоплотность, как и в политике.

«Он более 15 лет руководил коммунальной строительной компанией „Житлоинвестстрой“-УКС. Но вместо строительства доступного жилья для киевлян просто распределял бюджетные потоки между заинтересованными застройщиками и дерибанил откаты. В 2018 он даже умудрился продать квартиры в доме на проспекте Комарова, который строился как социальное жилье для ветеранов АТО, нанеся ущерб бюджету на 7 млн долларов. Провернуть эту сделку Непоп смог через Благотворительный Фонд. Полиция открыла уголовное производство, однако Непоп вышел сухим из воды, взвалив вину на своего помощника», — говорится в статье.

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