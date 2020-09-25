Как перестать есть по ночам? Появился гениально простой совет диетолога

Главное: Перестать есть по ночам – достаточно легко. Появился совет диетолога.

Детали: Российский диетолог Людмила Денисенко дала простой совет: как перестать есть по ночам? Ее цитируют местные СМИ.

Специалист советует: «Справиться с чувством голода в вечернее и ночное время суток поможет стакан негазированной воды комнатной температуры».

Она добавила: «Допускается выпить стакан кефира или теплого молока с корицей».

Эксперт советует: «Следует отказаться от таких напитков, как чай, кофе или сок, так как они стимулируют аппетит».

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