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Новости > Как перестать есть по ночам? Появился гениально простой совет диетолога

Как перестать есть по ночам? Появился гениально простой совет диетолога

Агата Кловская
25.09.20 01:06
504
Как перестать есть по ночам? Появился гениально простой совет диетолога

Главное: Перестать есть по ночам – достаточно легко. Появился совет диетолога.

Детали: Российский диетолог Людмила Денисенко дала простой совет: как перестать есть по ночам? Ее цитируют местные СМИ.

Специалист советует: «Справиться с чувством голода в вечернее и ночное время суток поможет стакан негазированной воды комнатной температуры».

Она добавила: «Допускается выпить стакан кефира или теплого молока с корицей».

Эксперт советует: «Следует отказаться от таких напитков, как чай, кофе или сок, так как они стимулируют аппетит».

В тему: 24 сентября 2020 года мы писали, что португальцы узнали о запое кое-что интересное.

Тэги: еда, здоровье, мир, ночь, диетолог

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