Синоптики предупредили украинцев о дождливой погоде в начале следующей недели

Главное: В начале следующей недели в Украине продолжат идти дожди. Синоптики поведали, где ожидаются осадки.

Детали: Дождливая погода, которая придет в Украину в это воскресенье, продолжится и в начале следующей недели. Свой прогноз озвучили в Гидрометцентре.

Синоптики ожидают осадки в западных областях страны и на юго-востоке, а также в Крыму.

Днем будет плюс 12-24, а ночью 8-17 тепла: традиционно теплее погодные условия будут на полуострове и в южных областях.

В Киеве должно быть сухо: днем ожидают 16-18 тепла, а ночью плюс 10-12.

Карта погоды:

В тему: 24 сентября 2020 года мы писали, что стало известно, когда всю Украину накроют дожди.