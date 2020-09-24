Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Стало известно, когда состоится финальный турнир Лиги наций

Стало известно, когда состоится финальный турнир Лиги наций

Александр Панько
24.09.20 19:55
136
Стало известно, когда состоится финальный турнир Лиги наций

Главное: Определены сроки проведения финального турнира Лиги наций. Матчи должны пройти в октябре следующего года.

Детали: В УЕФА озвучили сроки проведения финального турнира Лиги наций. Появились подробности.

Планируется, что турнир будет сыгран в октябре 2021 года.

В УЕФА сообщили: «6-7 числа пройдут полуфиналы, а 10 октября состоится финальный поединок».

Также уточняется, что три национальные ассоциации, чьи сборные играют в группе 1 (Италия, Нидерланды и Польша), уже заявили о заинтересованности в проведении турнира.

Добавим, что победители четырех групп Лиги А, где выступает и сборная Украины, попадут в финальный турнир.

В тему: 24 сентября 2020 года наш колумнист Андрей Шахов писал о матче «Гент» – «Динамо».

Тэги: футбол, УЕФА, спорт, Лига наций, сборная Украины по футболу

Комментарии

Статьи

22.09.20 09:35

Криворожские шахтеры и виктимная болезнь пролетарcких протестов

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
24.09.20 08:00

«Гент» – «Динамо»: победа, которую мы ждали

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Беги, Турчинов, беги: когда самозваного «патриота» призовут к ответу за сдачу Крыма?
24.09.20 18:27

Беги, Турчинов, беги: когда самозваного «патриота» призовут к ответу за сдачу Крыма?

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 24 сентября 2020 года

Главные новости за 24 сентября 2020 года
24.09.20 19:00
261
Последние новости
24.09.20 19:55

Стало известно, когда состоится финальный турнир Лиги наций
24.09.20 19:00

Главные новости за 24 сентября 2020 года
24.09.20 19:00

Знаменитый приспособленец Непоп опять идёт в депутаты, - СМИ
24.09.20 18:55

Нужно восстановить экономику Донбасса и «перебить» деньги, которые люди зарабатывают на войне – пресс-конференция «Люди мира»
24.09.20 17:50

«Люди мира» просят Зеленского обратиться к лидерам Нормандской четверки для установления мира на Донбассе
24.09.20 17:15

Диалог, политическая воля и взгляд в глаза – на форуме «Люди мира» нашли рецепты завершения войны на Донбассе
24.09.20 16:44

Зеленский заявил о второй волне коронавируса в Украине
Фото и Видео
Зеленский заявил о второй волне коронавируса в Украине
Зеленский заявил о второй волне коронавируса в Украине
Зеленский заявил о второй волне коронавируса в Украине
Зеленский заявил о второй волне коронавируса в Украине
В киевском парке на скамейке «сидел» труп
В киевском парке на скамейке «сидел» труп
В Кривом Роге школьница при странных обстоятельствах выпала из окна. Говорят, из-за плохой оценки
В Кривом Роге школьница при странных обстоятельствах выпала из окна. Говорят, из-за плохой оценки
В Киеве нацгвардейцам выдали пайки с червями
В Киеве нацгвардейцам выдали пайки с червями
В любимом месте сатанистов в Киеве совершено жуткое преступление
В любимом месте сатанистов в Киеве совершено жуткое преступление
Под Киевом бездомные собаки набросились на ребенка
Под Киевом бездомные собаки набросились на ребенка
Японцы создали очень необычный и баснословно дорогой кубик Рубика
Японцы создали очень необычный и баснословно дорогой кубик Рубика
Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. Люди выходят на акции протеста
Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. Люди выходят на акции протеста
В Одессе произошел странный инцидент со львами
В Одессе произошел странный инцидент со львами
Эпичная китайская драма о войне неожиданно стала самым кассовым фильмом этого года
Эпичная китайская драма о войне неожиданно стала самым кассовым фильмом этого года
fraza.com
Новости блогосферы
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.