Стало известно, когда состоится финальный турнир Лиги наций

Главное: Определены сроки проведения финального турнира Лиги наций. Матчи должны пройти в октябре следующего года.

Детали: В УЕФА озвучили сроки проведения финального турнира Лиги наций. Появились подробности.

Планируется, что турнир будет сыгран в октябре 2021 года.

В УЕФА сообщили: «6-7 числа пройдут полуфиналы, а 10 октября состоится финальный поединок».

Также уточняется, что три национальные ассоциации, чьи сборные играют в группе 1 (Италия, Нидерланды и Польша), уже заявили о заинтересованности в проведении турнира.

Добавим, что победители четырех групп Лиги А, где выступает и сборная Украины, попадут в финальный турнир.

В тему: 24 сентября 2020 года наш колумнист Андрей Шахов писал о матче «Гент» – «Динамо».