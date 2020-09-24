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Новости > Похоже, что Разумков договорился с Медведчуком и засунул своего шурина в ОПЗЖ, — СМИ

Похоже, что Разумков договорился с Медведчуком и засунул своего шурина в ОПЗЖ, — СМИ

Автор: «Фраза»
24.09.20 15:07
552
Похоже, что Разумков договорился с Медведчуком и засунул своего шурина в ОПЗЖ, — СМИ

Как показывает раскладка по местным выборам в Николаеве, в базовом для «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) регионе, ситуация дошла до абсурда, пишет «Багнет».

Также издание информирует: «Как сообщают СМИ, Виктор Медведчук и Вадим Рабинович тянут кандидатом в мэры шурина спикера ВР Разумкова — Владислава Чайку, а Левочкин и Бойко — экс-нардепа Артема Ильюка. Абсурд дошел до того, что две конференции одной партии выдвинули разных кандидатов в мэры одного города. Областная — Чайку, городская — Ильюка.

Никого не смущает, что Чайка всю кампанию поддерживал президента Владимира Зеленского и надеялся, что Дмитрий Разумков обеспечит ему выдвижение от „Слуг“. В итоге Арахамия заявил, что они отказали Чайке в выдвижении.

Сегодня в ОПЗЖ заявляют, что Чайка на самом деле их член партии с декабря 2019 года. Выходит, он об этом забыл, поскольку еще в июне 2020 не отрицал, что собирался быть на съезде „СН“.

Похоже, что Дмитрий Разумков договорился с Виктором Медведчуком и засунул своего шурина в ОПЗЖ — вторую по рейтингу партию в Николаеве. Не исключено, что это не просто ситуативное сотрудничество, а факт будущего союза Разумкова с Медведчуком».

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