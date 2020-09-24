Украина признала паспорта Косово. Стало известно, почему

Главное: Украина решила признать паспорта Косово. Названа причина.

Детали: Украина все же признала паспорта Косово. Об этом албанским СМИ сообщил заместитель министра иностранных дел нашей страны Василий Боднар.

Дипломат поведал: «Традиционно мы настроены на территориальный суверенитет страны. Это наш принцип. Но для нас нет параллелей между этими двумя случаями. Это потому, что случай Косово – это одно, а Крым – другое».

Он поясняет: «В случае Косово есть страна, признанная рядом стран, а в случае с Крымом мы говорим о территории, которая была насильственно захвачена Россией».

Представитель МИД добавил: «В прошлом году мы приняли решение работать с косовскими паспортами. Теперь наш посол в Албании и послы в других частях света получили инструкции признать эти паспорта и не ограничивать поездки».

В тему: 28 мая 2019 года мы писали, что президент Сербии «отрекся» от Косово.