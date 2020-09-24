Кроме шуток: Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Главное: Президента РФ Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Сделал это писатель.

Детали: Российского президента Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года. Стали известны подробности.

Как пишут местные СМИ, сделал это еще 9 сентября писатель Сергей Комков.

Он поведал: «Уже 10 сентября эта заявка поступила в Нобелевский комитет мира в Осло, в штаб-квартиру Нобелевского комитета».

Писатель говорит: «Ее получили в Осло, под ней подписался один из секретарей Нобелевского комитета».

Россиянин пояснил: «Прием заявок на номинирование начинается в сентябре и завершается в октябре. До марта комитет будет их рассматривать, а в марте-апреле всем, кто присылал свои предложения, направят письма с уведомлением о том, что заявку приняли, рассмотрели и зарегистрировали».

В тему: 18 сентября 2020 года мы писали, что Навального выдвинули на Нобелевскую премию.