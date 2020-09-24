Лукашенко резко ответил Западу

Главное: Александр Лукашенко ответил западным странам. Там отказались признать его президентом Беларуси.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил странам Запада, которые отказались признавать его инаугурацию. Главу государства цитируют местные СМИ.

Он заявил: «По законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать об инаугурации. Критика только одна: не то тайна, не то таинство».

Александр Лукашенко добавил: «Знаете, на инаугурацию были приглашены около двух тысяч человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно».

Политик сказал: «Соседи от Бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так. Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли. Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие».

Лидер страны резюмировал: «Кричат о том, что они что-то не признают у нас. Вы знаете, мы никого и не просили признавать или не признавать наши выборы, признавать легитимность вновь избранного президента или не признавать. Если они видят несоответствия, лучше об этом пусть скажут».

В тему: 24 сентября 2020 года мы писали, что Евросоюз отказался признавать Лукашенко президентом Беларуси.