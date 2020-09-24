На Виннитчине произошла драка между кандидатами в депутаты

Главное: В Винницкой области кандидат в депутаты облсовета подрался с депутатом облсовета. Конфликт начался из-за избирательной кампании.

Детали: В Винницкой области произошел конфликт между кандидатом в депутаты Винницкого облсовета, депутатом облсовета и депутатом Калиновского райсовета. Один из мужчин получил травму в ходе драки. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Как отметили в ведомстве, в Калиновский райотдел полиции обратился 52-летний депутат райсовета. Он рассказал, что 23 сентября вечером к нему приехали депутат облсовета и кандидат в депутаты облсовета. Между ними начался конфликт из-за избирательной кампании. В ходе него кандидат в депутаты облсовета ударил в голову депутата райсовета.

В ответ потерпевший повредил обидчику автомобиль Toyota Land Cruiser. Остановил конфликт один из работников депутата райсовета, который выстрелил в воздух из оружия с резиновыми пулями.

Заявитель госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, нападавший задержан, а автомобиль отправлен на арестплощадку.

Полиция открыла уголовное производство по статье «Хулиганство».

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