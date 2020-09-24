Эксперты назвали будущего обладателя Суперкубка УЕФА

Главное: Сегодня будет разыгран Суперкубок УЕФА. Специалисты назвали фаворита матча.

Детали: Сегодня вечером в 22-00 в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» начнется матч за Суперкубок УЕФА. На поле встретятся немецкая «Бавария» и испанская «Севилья».

Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill уже дали свой прогноз на поединок.

Безоговорочным фаворитом встречи видят «Баварию», на победу которой в основное время ставят 1,32 к 1.

При этом вероятность ничейного результата расценивается как 5,8 к 1, а на победу «Севильи» ставят всего 7,5 к 1.

На то, что трофей возьмут немцы, ставят 1,17 к 1, а вероятность общего триумфа испанцев расценили как 4,5 к 1.

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