Папа Римский уже особо не скрывает свои антихристанские взгляды

Главное: Папа Римский шокировал заявлением о поддержке ЛГБТ. Ему подарили книгу про родителей детей-гомосексуалистов и детей-лесбиянок, а также футболку в цветах радуги.

Детали: Папа Франциск встретился с представителями ЛГБТ и выразил им поддержку в лице католической церкви. Об этом сообщает CNN.

По данным вице-президента ассоциации родителей ЛГБТ-детей Италии Мара Грасс, недавно их посетил папа Франциск. Понтифик, известный либеральными взглядами, поддержал подростков нетрадиционной сексуальной ориентации. Грасс отметила, что во время встречи понтифик сказал, что «Бог любит всех своих детей» и Католическая церковь также должна любить всех мужчин и женщин.

Как сообщают Контракты, в ассоциации Франциску подарили книгу о родителях ЛГБТ-детей и футболку с надписью: «Любовь не боится» в цветах радуги.

В Ватикане подтвердили факт встречи папы с представителями ЛГБТ, но его высказывания не комментировали.