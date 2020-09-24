Под Киевом завершился Фестиваль средневекового боя

19 — 20 сентября 2020 г. в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь», Киевская обл., с. Копачов) прошел Фестиваль средневекового боя «Зов героев». Фестиваль средневекового боя «Зов героев» — один из самых известных и популярных в Европе, уже более десяти лет собирает в «Парке Киевская Русь» сильнейших спортсменов и ценителей этого зрелищного боевого искусства и средневековой романтики.

Лучшие бойцы со всей Украины собрались в Княжестве Киевская Русь, чтобы в настоящих полноконтактных баталиях помериться силами и выбрать сильнейшего.

Напомним, что бойцы сборной Украины по средневековому бою — многократные чемпионы мира. Соорганизатор соревнований — Всеукраинская федерация средневекового боя.

Средневековый бой в последние годы набирает огромную популярность во всем мире и, особенно, в Украине. Ведь он сочетает в себе невероятное зрелище, спортивный азарт, историческую достоверность и средневековую романтику.

В течение двух дней, 19 и 20 сентября 2020 г., спортсмены, среди которых были как отважные мужчины, так и очаровательные девушки, в тяжелых металлических рыцарских доспехах, взяв в руки оружие, сделанное в соответствии с историческими образцов, сходились в одиночных и групповых боях.

Соревнования проходили по правилам средневекового боя, в формате одиночных поединков «щит и меч» (мужчины, женщины) и групповых боев «5 на 5» (мужчины) и «3 на 3» (женщины). Это были не постановочные бои, а настоящие средневековые баталии.

В перерывах между боями проходила развлекательная программа, которая знакомила гостей Чемпионата с историей средних веков, дополнялась конкурсами, играми а также выступлениями конно-трюкового театра Древнего Киева.

Вечером гостей поразила огненная программа со стрельбой горящими ядрами из требушета и зрелищными конно-трюковыми выступлениями.

Незабываемых впечатлений гостям добавили шедевры деревянного зодчества, воссозданные в Древнем Киеве, древнеславянский колорит и незабываемая атмосфера Средневековья.

В воскресенье, 20 сентября, состоялось торжественное награждение победителей чемпионата.

Поздравляем победителей в дисциплинах:

Дисциплина «5×5 мужчины»:

1 место — «Черные медведи»

2 место — «Холодный яр»

3 место — «Подол»

Дисциплина «3×3» женщины:

1 место — «Лисички»

2 место — «Тихие грозы»

Одиночные бои «Щит и меч» — женская категория: — Умярова Екатерина

Одиночные бои «Щит и меч» — мужская категория:

1 место — Бростовский Антон

2 место — Левченко Роман

3 место — Глущенко Дмитрий

Следующий фестиваль средневекового боя «Зов героев» пройдет в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь в мае 2021 года.

Для тех, кто интересуется историей средневековья, культурой и традициями нашей страны, Древний Киев в Княжестве Киевская Русь" подготовил следующие интересные мероприятия:

• 3-4 октября — Международный фестиваль конно-трюкового искусства «Кентавры»;

• 14, 17 и 18 октября — Празднование Покровы и Дня Защитника Украины;

• 24-25 октября — Открытый чемпионат Украины по верховой стрельбе из лука «Скифы».

Каждые выходные в Древнем Киеве в Княжестве Киевская Русь посетителей ждет знакомство с историей Киевской Руси в настоящем, живом средневековом городе. А также множество традиционных славянских развлечений, музеи и экспозиции, прогулки на лошадях, вкусные блюда с костра, мастер-классы по народным ремеслам, экстремальные аттракционы и живописное Лесное озеро.