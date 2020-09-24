Назван фрукт, который защитит организм от коронавируса

Главное: Японские ученые установили неожиданную пользу хурмы. Содержащиеся в этом фрукте танины могут ослабить передачу коронавируса здоровым людям.

Детали: Ученые из Женского университета Нары (Япония) установили, что содержащиеся в хурме танины могут ослабить передачу коронавируса здоровым людям при контакте с носителями инфекции. Об этом сообщает «Голос».

В рамках эксперимента исследователи ввели дубильные вещества, полученные из хурмы, в слюну пациента с COVID-19. Это снизило контагиозность вируса: за 10 минут риск передачи уменьшился в 10000 раз. С чем это связано, выяснить пока не удалось.

Ученые подчеркнули, что наличие танинов в хурме или каком-либо другом продукте не означает, что они будут эффективны при употреблении в пищу. Для подтверждения результатов нужны клинические испытания.

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