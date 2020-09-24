Трамп сделал очередное скандальное заявление

Главное: Дональд Трамп сделал громкое заявление. Он намекнул, что не собирается отдавать власть Джо Байдену.

Детали: Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление, общаясь со СМИ. Он прокомментировал грядущие выборы главы государства, которые должны состояться 3 ноября.

Журналисты спросили американского лидера, может ли тот сегодня гарантировать мирную передачу власти, если проиграет демократу Джо Байдену.

Ответ Дональда Трампа многих насторожил.

Он сказал: «Давайте посмотрим, что произойдет. Я уже говорил, что голосование по почте - это катастрофа».

Также глава государства заявил: «Не будет никакой передачи власти, будет продолжение».

В тему: 23 сентября 2020 года мы писали, что Трамп похвалил сам себя, воспользовавшись горем американцев.