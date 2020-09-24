Евросоюз отказался признавать Лукашенко президентом Беларуси

Главное: Евросоюз не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси. Появилось резонансное заявление.

Детали: Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сделал резонансное заявление. По его словам, ЕС не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси.

Отмечается, что прошедшая накануне в Минске инаугурация была лишена демократической легитимности и «ведет к углублению кризиса в стране».

Дипломат сказал: «Евросоюз еще раз подтверждает, что президентские выборы 9 августа в Беларуси не были ни свободными, ни честными».

Он резюмировал: «Мы не признаем результаты, которые были сфальсифицированы. Исходя из этого, так называемая инаугурация 23 сентября и новый мандат, на который претендует Александр Лукашенко, лишены какой-либо демократической легитимности».

В тему: 23 сентября 2020 года мы писали, что Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. Люди выходят на акции протеста.