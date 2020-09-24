Мошенники в Украине придумали новый вид развода людей

Главное: Украинцы все чаще попадаются на новый развод мошенников. Люди получают по почте товары, которые они не заказывали, но за них в итоге приходится платить немалую сумму.

Детали: В Украине раскрыта новая схема мошенничества. Людям по почте приходят посылки, хотя те не делали подобные заказы. В итоге за дешевые «презенты» доверчивым гражданам приходится платить большие суммы, сообщает «Сегодня».

Такая практика приобрела масштабный характер, и от действий аферистов пострадали тысячи украинцев.

Специалисты рекомендуют не открывать посылки, о которых вы не знали и не заказывали. Ведь в противном случае привлечь злоумышленников к ответственности будет почти невозможно.

«Позиция мошенников будет заключаться в том, что товар был отправлен, и человек добровольно его принял и таким образом эта сделка была заключена, и таким образом никакого мошенничества в ней имеется», — объяснил адвокат Роман Марченко.

Дело в том, что часто такие посылки подпадают под термин «первое открытие» — то есть после вскрытия вернуть товар уже будет невозможно, и человек обязан оплатить посылку. Вот так из-за любопытства граждане и попадаются «на крючок» аферистов.

Как рассказала одна из пострадавших, ей прислали в посылке средство для посудомоечной машины (таблетка) стоимостью в 150 гривен, а самой посудомойки у семьи нет.

Обманутые получатели посылок пытались отправить посылку назад, но связаться с отправителем так и не удалось — он был в зоне недосягаемости.

Другая женщина рассказала, что ей доставили «посылку с сюрпризом» в отделение почты, где она уже год не обслуживается. Внутри был пакет изумрудного цвета, но открывать пакетик киевлянка не решилась.

Юристы призывают граждан, которым приходят неожиданные и подозрительные посылки, обращаться в полицию. Если вдруг обманутым удастся собрать доказательства махинаций, мошенникам грозит от 10 лет лишения свободы.

В тему: В конце августа киевлян предупредили о новом виде мошенничества.

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