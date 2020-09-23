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Новости > На Ровенщине активисты ПЦУ выселяют из дома священника УПЦ с семьей

На Ровенщине активисты ПЦУ выселяют из дома священника УПЦ с семьей

Александра Кудрявцева
23.09.20 17:50
355
На Ровенщине активисты ПЦУ выселяют из дома священника УПЦ с семьей

Главное: Через полтора года после захвата храма общины УПЦ в Ровенской области, активисты ПЦУ решили отобрать и дом священника, где община проводит богослужения.

Детали: В Ровенской области в селе Полесское активисты ПЦУ попытались выселить семью священника Украинской Православной Церкви из приходского дома, где община проводит богослужения.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, активисты ПЦУ заявили, что дают семье священника Свято-Михайловской общины УПЦ Степану Корольчуку два дня, чтобы они освободили дом.

На видео от очевидцев попытки рейдерского захвата видно, как во двор настоятеля православной общины в его отсутствие пришли десять человек и потребовали у матушки и дочери священника освободить дом.

«Пришли вас предупредить, устно пока. Если вы по-хорошему не освобождаете, мы освобождаем сами», — решительно заявил один из активистов, и предупредил, чтобы семья священника не трогала землю, так как новые хозяева будут на ней пахать и сеять. Другой в ходе натиска пояснил, что судебные решения по данному поводу их не интересуют, поскольку «самый справедливый суд — народный». Также сторонники ПЦУ заявили, что разрушат фанерную пристройку к стене дома, в которой община УПЦ после захвата их храма вынуждена теперь проводить богослужения.

Жена священника Нина Корольчук рассказала, что «это не первый раз, когда они требуют от нас выселиться из дома».

«Сначала они забрали церковь, теперь хотят дом, и это не только для того, чтоб нас унизить, но чтобы нашей общине не было где молиться», — отметила супруга священника.

По ее словам, ни наличие маленьких детей, ни отсутствие судебных решений на дом не останавливают активистов ПЦУ в их намерениях.

Отец Степан является настоятелем Свято-Михайловского прихода уже 25 лет, 20 из которых он с семьей живет в церковном доме. Вместе со священником проживают пятеро его собственных детей, два зятя и двое маленьких внуков.

Правозащитник Ровненской епархии УПЦ Раиса Приходько подчеркнула, что для выселения священника с семьей из церковной постройки у общины ПЦУ «нет никаких правовых оснований».

«Община ПЦУ подала иск о выселении, но только 25 сентября состоится подготовительное заседание, на котором будет принять решение о дальнейшем рассмотрении этого дела», — подчеркнула юрист.

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Тэги: новости православия, УПЦ, ПЦУ

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