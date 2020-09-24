Американцы доставят на МКС весьма необычный груз

Главное: На МКС доставят новый туалет. Стало известно, зачем это нужно.

Детали: В NASA поведали, что доставят 3 октября на Международную космическую станцию первый туалет американского производства. Там хвастаются, что он лучше двух российских, которые находятся сейчас на борту.

Туалет стоит 19 миллионов долларов.

В США сообщают: «Туалет Universal Waste Management System разработан с учетом пожеланий астронавтов о комфорте и простоте использования и будет установлен в модуле Tranquility американского сегмента МКС».

Американцы поведали подробности: «Он на 65% компактнее и на 40% легче, чем российский аналог».

Ожидается, что его на МКС доставит американский грузовой корабль Cygnus 3.

Также уже известно, что такой же туалет хотят использовать на американском пилотируемом корабле Orion, который в 2023 году полетит с экипажем к Луне.

В данный момент на МКС работают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.

В тему: 23 сентября 2020 года мы писали, что Том Круз полетит сниматься в секретном фильме на борту МКС.