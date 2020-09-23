Главные новости за 23 сентября 2020 года

— Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, сколько город будет оставаться в «оранжевой» карантинной зоне. Киевлянам придется терпеть минимум до марта.

— Министерство образования Украины разрешило школам отказаться от традиционного оценивания некоторых предметов. Будет это в том случае, если больше половины уроков проводились дистанционно.

— Американские специалисты провели исследование «микробного населения» киевского метрополитена. В результате были обнаружены неизвестные науке бактерии.

— Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, сколько коек в Украине могут развернуть для лечения больных COVID-19. Максимум — 50-52 тысяч мест.

— Сотрудники СБУ взяли на взятке в 200 тысяч долларов одного из руководителей НАН Украины. Такую цену он требовал от бизнесмена за решение земельного вопроса.

— Боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой официально подтвержден. Состоится он 31 октября.

— Во Дворце Независимости в Минске состоялась церемония инаугурации Александра Лукашенко. Прошло все тайно, люди выходят на акции протеста.

— В компании Microsoft признали свои ошибки. У Билла Гейтса подтвердили, что проблемы с Windows реально существуют.