Бой Усик – Чисора официально подтвержден

Главное: Боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой официально подтвержден. Состоится он 31 октября.

Детали: Сегодня долгожданный бой в супертяжелом весе между Алекандром Усиком и Дереком Чисорой был официально подтвержден. О проведении боя сообщил сам Чисора у себя в Твиттере. Также проведение поединка подтвердил телеканал Sky Sports, который будет транслировать поединок в прямом эфире.

Как и прогнозировалось, бой состоится 31 октября. Место проведения поединка не сообщается, но, скорее всего, бой пройдет в Лондоне.

Изначально бой должен был состояться 23 мая, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Для Усика этот бой станет вторым после перехода в супертяжелый вес. В первом он 12 октября 2019 года досрочно победил американца Чазза Уизерспуна.

Чисора свой предыдущий бой провел на две недели позже – 26 октября 2019 года. В четвертом раунде он техническим нокаутом победил другого британца, Дэвида Прайса.

В тему: В середине августа украинский боксер Василий Ломаченко и американец Теофимо Лопес подписали контракт на проведение чемпионского боя. Он состоится 17 октября.