Ученые предсказали, как будет развиваться вторая волна коронавируса в Европе

Главное: Как будет распространяться вторая волна коронавируса в Европе? Свой прогноз дали ученые.

Детали: Группа международных ученых заявила о создании математической модели, которая прогнозирует то, как будет распространяться вторая волна коронавируса в Европе. Их отчет цитирует издание Nature.

Отмечается, что сегодня вторая волна уже началась в десяти странах: это Бельгия, Босния, Хорватия, Чехия, Греция, Нидерланды, Сербия, Словакия, Словения и Испания.

Исследователи говорят: «Пик второй волны пандемии коронавируса придется на период с июля 2020 года по январь 2021 года, а по количеству инфицированных она будет даже больше, чем первая».

В статье сказано: «Конкретное время максимума распространения инфекции в каждой стране сильно зависит от таких параметров, как первичный показатель инфицирования, уровень заражения, количество внешних и внутренних поездок жителей и жесткость принимаемых мер».

При этом эксперты сообщают: «Более ранние пики исследователи прогнозируют для стран, где уже сегодня максимальные показатели инфицирования».

Так, по их словам, во Франции и Норвегии пик должен наступить в середине-конце сентября, в Италии – в середине октября, в Финляндии – в конце октября, в Великобритании – в начале ноября, а а в Швеции – в начале 2021 года.

Специалисты также утверждают: «Многое будет зависеть от мер социального дистанцирования, контроля над локальными очагами заражения и пограничного контроля, особенно если они будут реализованы на ранних стадиях распространения заболевания».

Информируется о следующем: «Сейчас реальная эпидемическая ситуация в некоторых странах отличается от предсказаний модели. В Германии, Дании и Финляндии статистика заболеваемости заметно отстает от прогноза, это значит, что власти этих стран принимают адекватные меры по сдерживанию эпидемии, а граждане проявляют сознательность».

Ученые говорят: «В Хорватии число новых случаев все увеличивается с каждым днем, хотя, исходя из результатов моделирования, страна должна была пройти пик второй волны еще в начале августа».

В тему: 22 сентября 2020 года мы писали, что в США рассказали, что будет с пандемией коронавируса в ближайшие пять лет.