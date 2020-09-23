Стало известно, сколько украинцев призовут в армию в ближайшее время

Главное: Озвучена численность украинцев, которых призовут в армию осенью. Документ приняло правительство.

Детали: В среду 23 сентября украинское правительство на своем заседании окончательно утвердило численность призыва в армию этой осенью. Стоит отметить, что призываются мужчины в возрасте 18-27 лет, у которых нет права на освобождение призыва, а вот призыв людей в возрасте 18-19 будет проводиться по их желанию.

Всего в армию этой осенью пойдут 13 570 человек. Это на полторы тысячи человек меньше, чем планировалось ранее.

В Кабинете министров пояснили, что 7 500 человек призовут в Вооруженные силы, 4 970 – в Национальную гвардию, шестьсот – в Госспецтрансслужбу, и еще пятьсот – в Госпогранслужбу.

Всего на осенний призыв из бюджета выделяют 65,2 миллиона гривен.

В тему: 1 августа 2020 года мы писали, что cтали известны результаты самой необычной призывной кампании в истории Украины.