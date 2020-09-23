В WhatsApp появилась новая пикантная функция

Главное: Для своих пользователей сервис WhatsApp запустил новую функцию. Она позволяет отправлять временные сообщения с медиафайлами.

Детали: Популярный сервис WhatsApp запускает для своих пользователей новую функцию. Это Expiring Media, которая дает возможность людям слать друг другу временные медиасообщения.

Отмечается, что новинка «даст возможность отправлять картинки, видео или анимации, которые моментально исчезнут у получателя после того, как тот откроет файл и выйдет из чата».

Как предполагается, данная функция пригодится в тех случаях, когда отправитель хочет поделиться личными медиафайлами.

Отмечается, что такие исчезающие сообщения будут графически отличаться от обычных, чтобы пользователи не могли их перепутать и не ошиблись.

Пользователей информируют, что Expiring Media уже доступна в бета-версии приложения для смартфонов на Android и позже появится в основном обновлении для всех.

В тему: 27 августа 2020 года мы писали, что WhatsApp запустит очень полезную новинку для своих пользователей.