Лига Европы: эксперты предсказали, что ждет украинские команды сегодня

Главное: Сегодня «Десна» и «Колос» играют в квалификации Лиги Европы. Появился прогноз экспертов.

Детали: Сегодня вечером украинские команды сыграют матчи квалификации Лиги Европы. Свой прогноз дали эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill.

В матче «Вольфсбурга» и «Десны» специалисты называют фаворитом немцев: на победу хозяев ставят 1,17 к 1. На ничью ставки принимают как 5,8 к 1, а на победу черниговской команды – 15 к 1. Самым вероятным счетом называют победу немцев со счетом 2-0 (5,5 к 1).

В поединке «Риеки» и «Колоса» фаворитами также считают хозяев: на победу хорватом ставят 1,78 к 1. Ничья оценивается как 3,2 к 1, а победа украинцев – 4,4 к 1. Самым вероятным исходов встречи называют победу хозяев 1-0 (5 к 1).

В тему: 17 сентября 2020 года мы писали, что «Колос» одержал историческую победу в Греции.