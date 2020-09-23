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Новости > Глава Комитета ВР по правам человека призвал расследовать избиение священника УПЦ

Глава Комитета ВР по правам человека призвал расследовать избиение священника УПЦ

Александра Кудрявцева
23.09.20 12:55
442
Глава Комитета ВР по правам человека призвал расследовать избиение священника УПЦ

Главное: Безнаказанные избиения на фоне религиозной, национальной, расовой или другой дискриминации могут привести к анархии в стране. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека Дмитрий Лубинец, комментируя избиение священника УПЦ.

Детали: Функция «карательного аппарата» в правовом государстве должна лежать исключительно на правоохранительной системе, а безнаказанные избиения на фоне религиозной, национальной, расовой или другой дискриминации могут привести к анархии в стране.

Как сообщает capital.ua, об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец, комментируя избиение священника Украинской Православной Церкви.

По информации очевидцев, среди нападавших на клирика УПЦ был участник АТО, который свою агрессию к священнослужителю пояснил тем, что тот является представителем Церкви государства-агрессора. Пострадавший заявление в полицию писать отказался со словами «Бог им судья!», хотя и получил серьезные телесные повреждения.

«Как только у нас кто-то берет на себя функцию принимать решения о том, что виноват тот или другой, то это автоматически ведет к краху правоохранительной системы. В итоге мы придем просто к суду Линча и вообще к анархии. Поэтому при всем уважении ко всем, я лично осуждаю вообще такое поведение, и считаю, что любой человек не может быть наказан другим человеком. Для этого у нас есть государственная система», — заявил Лубинец.

Он также подчеркнул, что в правовом цивилизованном государстве подобные инциденты «невозможны в принципе».

«Это ложный путь, и, если даже кто-то считает, что это поможет Украине, то это наоборот приведет к тому, что общество будет разделяться. Этого точно не нужно допускать. И точно применение силы, так называемый „карательный аппарат“, должен быть только в руках государственных органов — и все. Государство должно принимать в этом непосредственное участие», — сказал глава Комитета ВР по правам человека.

При этом он отметил, что вопросами правопорядка должны заниматься исключительно правоохранительные органы.

«Если мы живем в правовом государстве, то у нас есть специальная правоохранительная система для того, чтобы принимать решения по данным вопросам. Если кто-то, молодой или старый, кто был или не был в АТО, считает, что другие люди, которые также были или не были в АТО, в чем-то там виноваты, то он обращается в правоохранительные органы и пишет соответствующее заявление, а правоохранительные органы этим вопросом занимаются», — отметил Лубинец.

Он объяснил, что в случае если потерпевший не обратился с заявлением в полицию, правоохранители могут зарегистрировать уголовное производство по факту преступления.

«Даже публикация в СМИ может послужить основанием для того, чтобы Национальная полиция открыла уголовное производство. В ходе расследования, безусловно, будет иметь значение, считает ли потерпевший себя потерпевшим, или не считает. Возможно, именно потому, что человек занимает церковный сан, он и понимает, что наибольшую кару эти люди понесут от Господа. Но, в любом случае, если правоохранительные органы захотят открыть уголовное производство, у них есть для этого все основания», — заключил глава Комитета по правам человека.

В тему: Депутаты выступили против дискриминации верующих УПЦ.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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