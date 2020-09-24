Стало известно, когда всю Украину накроют дожди. Свой прогноз дали синоптики

Главное: В конце недели всю Украину накроют дожди. Появился прогноз синоптиков.

Детали: С воскресенья, 27 сентября, всю Украину начнут поливать дожди. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики предупреждают о грозах.

Без осадков может быть лишь в Луганской области.

Днем ожидается плюс 17-27, а ночью 11-17 тепла.

Теплая погода прогнозируется на юге страны и в Крыму.

В Киеве пройдут дожди: днем будет 20-22 тепла, а ночью плюс 15-17.

Карта погоды:

В тему: 27 сентября 2020 года мы писали, что в конце недели погода преподнесет киевлянам грозовой сюрприз.