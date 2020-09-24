Стало известно, когда всю Украину накроют дожди. Свой прогноз дали синоптики

Главное: В конце недели всю Украину накроют дожди. Появился прогноз синоптиков.
Детали: С воскресенья, 27 сентября, всю Украину начнут поливать дожди. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.
Синоптики предупреждают о грозах.
Без осадков может быть лишь в Луганской области.
Днем ожидается плюс 17-27, а ночью 11-17 тепла.
Теплая погода прогнозируется на юге страны и в Крыму.
В Киеве пройдут дожди: днем будет 20-22 тепла, а ночью плюс 15-17.
Карта погоды:
В тему: 27 сентября 2020 года мы писали, что в конце недели погода преподнесет киевлянам грозовой сюрприз.