В Минздраве рассказали, сколько максимум коек для больных коронавирусом реально развернуть в Украине

Главное: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, сколько коек в Украине могут развернуть для лечения больных COVID-19. Максимум — 50-52 тысяч мест.

Детали: В Украине для лечения больных COVID-19 могут развернуть максимально 50-52 тысячи коек. Сейчас по всей стране развернуты 36 тысяч коек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью «Левому берегу».

«Когда переоборудуется больница, то изменяются маршруты пациента. Мы четко знаем, в каком регионе как мы можем изменить маршрут. Чтобы там было кардиологическое отделение, куда можно привезти больных, и так далее. Поэтому мы и говорим, что максимальное количество коек, которое можем развернуть „под ковид“, это 50-52 тысяч. Больше нельзя», — сказал он.

По словам министра, Министерство здравоохранения планирует подготовить еще 16 тысяч коек.

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