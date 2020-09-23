Кроме шуток: Том Круз полетит сниматься в секретном фильме на борту МКС

Главное: Актер Том Круз готовится полететь в космос. Компанию ему составит режиссер Даг Лайман.

Детали: Актер Том Круз и режиссер Даг Лайман полетят в космос. Они будут снимать кино на борту МКС.

Так, Space Shuttle Almanac опубликовал путевой лист МКС на следующие три года: из него видно, что в план полетов включили туристическую поездку на корабле Илона Маска Crew Dragon. Ожидается, что его пассажирами будуть актер и режиссер.

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Название и сюжет фильма, часть которого снимут в космосе, держится в секрете.

Планируется, что на МКС также полетят астронавт-исследователь Майкл Эладио Лопес-Алегриа и неизвестный пассажир: не исключено, что это будет еще один член съемочной команды, например – оператор.

В NASA уже поддержали подобную идею.

В тему: 17 августа 2020 года мы писали, что Том Круз едва не погиб на съемках фильма «Миссия невыполнима 7».