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Новости > Из окон клиники для больных коронавирусом в Киеве второй день подряд выпадают люди

Из окон клиники для больных коронавирусом в Киеве второй день подряд выпадают люди

Агата Кловская
22.09.20 14:32
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Из окон клиники для больных коронавирусом в Киеве второй день подряд выпадают люди

Главное: В Киеве второй день подряд из окна больницы № 4, которая сосредоточена на лечении COVID-19, выпрыгивают люди.

Детали: Из окна столичной больницы для пациентов с коронавирусом выпрыгнули два человека и погибли. Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.

«Второй день подряд из окна второго этажа Киевской больницы № 4, которая сосредоточена на лечении COVID-19, выпрыгивают люди. К сожалению, несмотря на попытки реанимировать пострадавших — оба умерли», — говорится в сообщении «Муниципальной варты Киева».

В комментариях к посту пишут, что в этой больнице «ужасные условия» и потому, делают вывод комментаторы, в некоторых случаях пациенты стараются покинуть больницу до того, как разрешат врачи.

В тему: В июле 2018 года в Житомире пациент выбросился с 6 этажа больницы.

Тэги: Киев, общество, больница, происшествие, здоровье

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