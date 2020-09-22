В Чернобыльской зоне произошло настоящее чудо природы

Главное: В Чернобыльской зоне вновь живут медведи. Об этом сообщил исследователь.

Детали: Настоящее чудо произошло в Чернобыльской зоне. Сюда вернулись жить медведи, которых тут не видели сотню лет.

Об этом сообщает ВВС, цитируя исследователя Сергея Гащака

Эксперт заявил, что также в Чернобыльской зоне наблюдается большой рост популяции волков и рысей.

Специалист говорит, что возвращение крупного хищника скорее всего связано с отсутствием людей и следов их жизнедеятельности в этих местах.

Также он уточнил: «Нигде больше в Украине нет такой высокой концентрации волков, как в Чернобыльской зоне, так как люди преследуют этих животных».

В тему: 3 августа 2020 года мы писали, что двое «старателей» пытались вынести из Чернобыльской зоны около 40 кг радиоактивной черники.