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Новости > В Чернобыльской зоне произошло настоящее чудо природы

В Чернобыльской зоне произошло настоящее чудо природы

Агата Кловская
22.09.20 07:49
719
В Чернобыльской зоне произошло настоящее чудо природы

Главное: В Чернобыльской зоне вновь живут медведи. Об этом сообщил исследователь.

Детали: Настоящее чудо произошло в Чернобыльской зоне. Сюда вернулись жить медведи, которых тут не видели сотню лет.

Об этом сообщает ВВС, цитируя исследователя Сергея Гащака

Эксперт заявил, что также в Чернобыльской зоне наблюдается большой рост популяции волков и рысей.

Специалист говорит, что возвращение крупного хищника скорее всего связано с отсутствием людей и следов их жизнедеятельности в этих местах.

Также он уточнил: «Нигде больше в Украине нет такой высокой концентрации волков, как в Чернобыльской зоне, так как люди преследуют этих животных».

В тему: 3 августа 2020 года мы писали, что двое «старателей» пытались вынести из Чернобыльской зоны около 40 кг радиоактивной черники.

Тэги: природа, общество, экология, Чернобыльская зона, медведи, новости Украины, волки, рыси

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