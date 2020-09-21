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Новости > Нужно не говорить, а общаться: на форуме «Люди мира» искали пути примирения

Нужно не говорить, а общаться: на форуме «Люди мира» искали пути примирения

Александра Кудрявцева
21.09.20 21:20
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Нужно не говорить, а общаться: на форуме «Люди мира» искали пути примирения
Главное: Дорога к миру должна начинаться со взгляда в глаза своего ближнего. Об этом сказал Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий в своем обращении к участникам международного форума «Люди мира».
 
Детали: В Свято-Успенской Святогорской лавре 21 сентября состоялся международный форум «Люди мира», в ходе которого украинцы попытались найти способ завершения войны на Донбассе.
 
Как отмечает Центр информации УПЦ, главной особенностью форума стало отсутствие на нем политиков, ведь за 6 лет войны на Востоке Украины политики так и не смогли остановить кровопролитие. Главными действующими лицами форума стали жители прифронтовых зон Востока Украины, представители гражданского общества и представители Украинской Православной Церкви, которые общими усилиями искали пути примирения.
Как отметил Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий, дорога к миру должна начинаться со взгляда в глаза своего ближнего.
 
«Я убежден, что для того, чтобы начать мирный процесс, надо заглянуть друг другу в глаза. То время, когда мы видим глаза своего противника или врага, оно рассеивает многие стереотипы, которые складываются в человеческой душе, уме, от того, что мы не видим друг друга. Политики всегда что-то перетягивают на свою сторону, которая не всегда бывает объективной и полезной для всей Украины. Поэтому отсутствие политиков поможет людям более правильно понять, неполитизированно понять свои добрые намерения и цели, к которым направляются — мир и согласие», — отметил Предстоятель УПЦ.
 
В то же время, по словам управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича), именно Церковь все годы конфликта делает так, чтобы взаимопонимание между украинцами наступило как можно скорее.
 
«Сегодняшний форум — один из этапов того, чем занимается Церковь с самого начала существования этого конфликта. Заверяю вас, что каждый из нас: священник, иерарх и простые миряне будут делать все, что зависит от нас. Мы патриоты своей родины и мы понимаем, что преодолеть конфликт можно только когда мы сами достигнем внутреннего мира. И этим Церковь как раз и занимается, это главное предназначение Церкви: привести людей ко Христу, Который является миром и благодатью для каждого человека», — подчеркнул управделами УПЦ.
 
Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений добавил, что делать сверхусилий для примирения украинцам и не нужно, ведь все мы и так граждане одного государства.
 
«Примирение? А мы и не разделялись. Нас хотели разделить, возможно, кто-то хочет и сейчас, но мы не разделялись, мы были и остались одним народом у одной святой матери — нашей Церкви. Душу каждого человека Господь может изменить силой Своей благодати», — заявил в ходе работы форума митрополит Арсений.
 
По словам известного радиоведущего Севы Новгородцева, который принял участие в форуме «Люди мира» дистанционно, ситуация на востоке Украины сейчас напоминает Первую мировую, когда солдаты долгое время вели окопную войну без цели и смысла.
 
«В окопной войне нет победителей, есть только жертвы, это война на истощение она бесполезна. Вооруженный конфликт уже привел к гибели тысяч жителей, разрушению гражданской инфраструктуры, огромному потоку беженцев. Форум „Люди мира“ — это форум граждан, а не политиков. Мы пригласили на форум людей из зоны боевых действий, других областей страны, ветеранов АТО, представителей миссии ОБСЕ, Международного красного креста. Главные герои форума — мирные жители. И давайте прислушаемся к их голосу», — отметил Сева Новгородцев.
 
Впрочем, в трагичных голосах войны, по мнению педагога из прифронтового Покровска Ирины Золенко, отчетливее всего слышны детские голоса. Именно Покровск стал тем населенным пунктом, где осели тысячи вынужденных переселенцев.
 
«Психологические, физические травмы у детей, это намного хуже, чем травмы у взрослого человека. Ребенок не понимает, почему именно так происходит в его стране: почему плачет его мать, где его отец, почему ребенку пришлось оставить своих друзей и переехать. Как объединить детей это тоже вопрос. Нам нужно было научить детей не только математике, украинскому языку, а научить слышать друг друга, потому что они тоже украинцы. Маленькие, но патриоты нашего государства», — резюмировала педагог.
 
Участники форума сошлись во мнении, что первым серьезным шагом на пути к завершению конфликта может стать только прямой диалог сторон.
 
«Когда мы говорим о том, что война это трагедия, то мы говорим об аксиоме. Да, война это трагедия, доказывать это не нужно. Но у меня другой вопрос: как оценить масштабы этой трагедии? Для кого-то война это сухая статистика, повод для какой-то политической, дипломатической озабоченности, выразить волнение, меморандум написать какой-то. Для кого-то, война это импульс, чтобы включить дьявольский станок по извлечению денежных знаков на крови и страданиях людей. А есть те, кто в этой войне обнажил свой героизм, потому что люди искренне пошли защищать свою родину, землю, свои идеалы. Я искренне полагаю, что путь к примирению начинается с диалога, со взгляда в глаза, потому что глаза не обманут. Не надо говорить, надо общаться», — подытожил продюсер, медиаэксперт Юрий Молчанов.
 
В тему: Митрополит Антоний рассказал, что делает Церковь для завершения войны — международный форум «Люди мира».

Тэги: мир на Донбассе, УПЦ

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