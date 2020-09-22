Американцы объяснили, почему так важен витамин Е

Главное: Почему необходим витамин Е? Ответ дали ученые из США.

Детали: Биологи из американского Колледжа общественного здравоохранения и гуманитарных наук объяснили, почему так необходим витамин Е. Их цитирует издание Nature.

Ученые заявили, что он «играет ключевую роль в формировании мозга и нервной системы на ранних сроках развития эмбриона».

Опыты прошли на рыбках данио: они показали, что у эмбрионов, произведенных особями с дефицитом витамина Е, деформированы мозг и нервная система, а после рождения большинство из них умирают в течение двадцати четырех часов.

Исследователи поясняют: «Витамин Е представляет смесь природных соединений токоферолов и токотриенолов. Из всех веществ, входящих в состав витамина Е, для нормального развития плода необходим только альфа-токоферол, содержащийся в растительном масле, оливках, семечках, орехах и авокадо».

В отчете говорится: «При его отсутствии у эмбрионов неправильно развивались нервная трубка и зачаток мозга, которые отвечают за формирование нервной системы в целом и снабжение нервными клетками всех органов и структур тела. Это было похоже на дефекты нервной трубки при дефиците фолиевой кислоты. Дефекты проявляются еще на стадии формирования нервного гребня, клетки которого управляют созданием лицевых костей и хрящей».

В статье также сказано: «Действуя как стволовые клетки, клетки гребня важны для головного и спинного мозга, а также являются клетками примерно десяти различных систем органов, включая сердце и печень. Из-за того, что у этих клеток возникают проблемы с дефицитом витамина E, происходит нарушение регуляции всего эмбриона».

В тему: 16 сентября 2020 года мы писали, что был составлен список осенних витаминов.