Стало известно о фантастической пользе коричневого риса

Главное: Эксперты заявили об огромной пользе коричневого риса. Он снижает риск рака и проблем с сердцем.
Детали: Коричневый рис снижает риск онкологии и сердечнососудистых заболеваний. Об этом, приводя исследования ученых, передает FoodNews.
Как цитирует издание экспертов, они заявили, что секрет чудесных свойств этого продукта заключается в том, что он содержит селен и магний, а они, в свою очередь, предотвращают накопление холестерина в артериях.
Ученые также отмечают: «Входящие в состав риса антиоксиданты оказывают противовоспалительный эффект и уменьшают риск развития рака груди и толстой кишки».
Кроме этого сообщается следующее: «Коричневый рис богат белками, минералами и клетчаткой, которые нормализуют работу кишечника, поддерживают нормальный уровень сахара в крови и дает длительное чувство насыщения».
При этом продукт советуют есть небольшими порциями в качестве гарнира.
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