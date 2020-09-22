Стало известно о фантастической пользе коричневого риса

Главное: Эксперты заявили об огромной пользе коричневого риса. Он снижает риск рака и проблем с сердцем.

Детали: Коричневый рис снижает риск онкологии и сердечнососудистых заболеваний. Об этом, приводя исследования ученых, передает FoodNews.

Как цитирует издание экспертов, они заявили, что секрет чудесных свойств этого продукта заключается в том, что он содержит селен и магний, а они, в свою очередь, предотвращают накопление холестерина в артериях.

Ученые также отмечают: «Входящие в состав риса антиоксиданты оказывают противовоспалительный эффект и уменьшают риск развития рака груди и толстой кишки».

Кроме этого сообщается следующее: «Коричневый рис богат белками, минералами и клетчаткой, которые нормализуют работу кишечника, поддерживают нормальный уровень сахара в крови и дает длительное чувство насыщения».

При этом продукт советуют есть небольшими порциями в качестве гарнира.

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