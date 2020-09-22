Гидрометцентр рассказал о погоде на ближайшие выходные

Главное: Стало известно, какой будет погода в Украине 26-27 сентября. Появился прогноз синоптиков.

Детали: Гидрометцентр дал прогноз погоды в Украине на ближайшие выходные, 26-27 сентября. Синоптики говорят, что в западных областях продолжат идти дожди.

На остальной территории страны будет сухо и малооблачно.

Днем воздух прогреется до 20-27 тепла, а ночью будет плюс 9-15.

В Киеве всю неделю и в уик-энд должно обойтись без осадков: днем будет плюс 23-25, а ночью 9-11 тепла.

Карта погоды:

В тему: 21 сентября 2020 года мы писали, что украинцам рассказали о погоде на рабочую неделю.