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Новости > В РПЦ отреагировали на заявление СНБО относительно форума "Люди мира"

В РПЦ отреагировали на заявление СНБО относительно форума "Люди мира"

Александра Кудрявцева
21.09.20 17:30
42
В РПЦ отреагировали на заявление СНБО относительно форума "Люди мира"
Главное: Народы исторической Руси принадлежат к единой Церкви и молятся единым сердцем. Сказал Владимир Легойда.
 
Детали: Церковь проводила крестные ходы и подобные «мероприятия» еще задолго до появления Совета национальной безопасности Украины.
 
Об этом заявил в своем Телеграм-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда, комментируя заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова относительно форума «Люди мира».
 
«На днях появилось заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. По его мнению, „одним из действенных инструментов российской гибридной войны против Украины является использование религиозных структур в формате проведения „конференций“, „круглых столов“, „международных форумов“, „крестных ходов“ и тому подобное“. Сам доклад посвящен активизации „отдельных религиозных структур как инструментов антиукраинской деятельности“ накануне местных выборов», — написал Владимир Легойда.
 
Он напомнил, что Церковь проводила крестные ходы и подобные «мероприятия» еще задолго до появления Совета национальной безопасности Украины и каких-либо спецслужб.
 
«Народы исторической Руси принадлежат к единой Церкви и молятся единым сердцем, как бы кому-то не хотелось, чтобы они ненавидели друг друга, как того требует политический заказ. На крестные ходы на Украине приходят больше людей, чем на любое политическое мероприятие. Поэтому недовольство некоторых украинских чиновников религиозными шествиями на Украине напоминает характерное взаимодействие моськи и слона из известной басни Крылова», — заключил Легойда.
 
В тему: Спикер УПЦ: Заявление секретаря СНБО нарушает принципы нацбезопасности.

Тэги: СНБО, РПЦ, УПЦ

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