В РПЦ отреагировали на заявление СНБО относительно форума "Люди мира"
Митрополит Антоний рассказал, что делает Церковь для завершения войны - международный форум «Люди мира»
Митрополит Онуфрий: Финалом миротворческого процесса должно быть взаимное прощение
Дикая оговорка Байдена напугала американцев
Во Львове маршрутка на «зебре» сбила невесту Холодницкого
На Тернопольщине освятили новый храм, построенный вместо захваченного представителями УПЦ КП
Митрополит Онуфрий: Если человек не любит Бога, то не может любить ближнего
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
Смерть Патона как символ смерти украинской науки