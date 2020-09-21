Главные новости за 21 сентября 2020 года

— В Киеве Харьковский массив затянуло густым смогом. В некоторых школах детям сказали не приходить на уроки.

— Из-за эпидемии коронавируса сразу пять школ в Киеве закрылись на карантин. Всего же на карантине находятся 328 классов в 122 школах.

— Во Львове на пешеходном переходе маршрутное такси сбило женщину. Она оказалась невестой экс-главы САП Назара Холодницкого.

— Руководство киевского «Динамо» договорилось со своим форвардом Артемом Кравцом о досрочном расторжении контракта. Он пришел в команду лишь в конце августа.

— В ВОЗ дали свою оценку ситуации с коронавирусом в Европе. Эксперты в последнем пресс-релизе заявили, что она усугубляется.

— В американском Нью-Йорке в районе Манхэттена произошло ЧП. Тут с рельсов слетел вагон метро.