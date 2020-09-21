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Новости > Православные сегодня празднуют Рождество Богородицы

Православные сегодня празднуют Рождество Богородицы

Александра Кудрявцева
21.09.20 11:25
287
Православные сегодня празднуют Рождество Богородицы

Главное: Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии — один из двенадцати главных праздников в Православной Церкви. Об этом сообщает Центр информации УПЦ.

Детали: Праведные супруги Иоаким и Анна, которые жили в Иерусалиме, много лет не могли иметь детей. В те времена среди евреев это считалось наказанием Божьим, но праведники не переставали уповать на Господа и горячо молились Отцу Небесному, чтобы он подарил им радость быть родителями.

Однажды, во время такой молитвы, к Анне с небес спустился Ангел и возвестил ей, что она зачнет ребенка: «Дочь благословенную, выше всех земных дочерей». Посланник Божий повелел Анне назвать дочь Марией. Ангел явился и к благочестивому Иоакиму, сказав, что молитвы его супруги были услышаны и у них появится дочь, которая станет радостью для всего мира. Так и случилось: после положенного срока на свет появилась Богородица. Праведные Иоаким и Анна стали прародителями Иисуса Христа.

Родители Пресвятой Девы выполнили свое обещание: когда Марии исполнилось три года, они отвели ее в Иерусалимский храм, где она находилась до совершеннолетия и была воспитана в чистоте и кротости.

Святой Иоаким преставился через несколько лет после введения Марии в храм, в 80-летнем возрасте. А святая Анна умерла в 70 лет, через два года после мужа, проведя их при храме рядом с дочерью.

На Руси Рождество Божьей Матери называли «Малой Пречистой», по аналогии с «Большой Пречистой» — праздником Успения Богородицы. А еще — Аспосов день, в который встречали «матушку-осенину», то есть осень.

В это время крестьяне убирали на зиму пчелиные ульи, собирали лук. Это был конец летних полевых работ и начало осенних приготовлений. Земледельцы чествовали Богородицу — небесную покровительницу земледелия, подательницу урожая, Спорительницу хлебов — за собранный урожай и просили Ее помощи в год будущий.

В тему: В Святогорской лавре сегодня состоится Международный гражданский форум «Люди мира» — стали известны темы обсуждения.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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