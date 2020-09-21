В Кременчуге мужчина напал на 14-летнюю девочку, ударив ее бутылкой по голове

Главное: В Кременчуге ранее судимый мужчина напал на 14-летнюю девочку, отобрав у нее телефон. Пострадавшая находится в больнице.

Детали: В Кременчуге Полтавской области мужчина напал на 14-летнюю девочку. Он ударил ее бутылкой по голове и забрал ее мобильный телефон. Задержали злоумышленника трое местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

«Около 13:20 в полицию на линию 102 поступило сообщение от прохожих о нападении на 14-летнюю девочку на ул. Бреста, что в Кременчуге. Очевидцы сообщили, что неизвестный мужчина нанес телесные повреждения девочке бутылкой в область головы и открыто завладел ее мобильным телефоном», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на помощь ребенку пришли трое местных жителей, которые задержали обидчика и передали его правоохранителям. Нападавшим оказался местный ранее судимый мужчина, 1969 года рождения.

Ребенок госпитализирован в больницу.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

В тему: В декабре 2018 года в Киеве пьяный полицейский, угрожая ножом, ограбил 12-летнюю девочку.