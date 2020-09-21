В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в Европе: все стало хуже

Главное: Ситуация с коронавирусом в Европе усугубляется. Об этом говорят в ВОЗ.

Детали: В ВОЗ дали свою оценку ситуации с коронавирусом в Европе. Эксперты в последнем пресс-релизе заявили, что она усугубляется.

Специалисты говорят: «Причины ухудшения обстановки кроется в несоблюдении людьми мер предосторожности и социальной защиты. Особенно часто это происходит на отдыхе, на стадионах, в ночных клубах и на других массовых мероприятиях».

В ВОЗ призвали правительства стран жестче реагировать на нарушение карантинных норм.

Отмечается следующее: «Нужно проверять предполагаемые случаи заражения, вводить карантин для тех, кто контактировал с заболевшими, сохранять дистанцию, контролировать ношение масок, а также соблюдение гигиены дыхания и рук».

В тему: 19 сентября 2020 года мы писали, что президент Бразилии сделал резонансное заявление по поводу коронавируса.