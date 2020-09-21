Против Facebook выдвинули очень серьезные обвинения в США

Главное: Социальную сеть Facebook обвиняют в слежке за пользователями Instagram. Сделал этот американский суд.

Детали: В США разгорается новый скандал вокруг социальной сети Facebook. Так Федеральный суд Сан-Франциско принял к рассмотрению иск против детища Марка Цукерберга – компанию обвинили в шпионаже за пользователями сервиса Instagram.

Как пишет Bloomberg, в иске к Facebook сказано о несанкционированном использовании фронтальных камер iPhone, когда владелец не пользовался гаджетом.

Также социальную сеть обвиняют в том, что Instagram целенаправленно собирает личные данные своих пользователей, чтобы использовать их для исследования рынка.

В самом Facebook назвали это «ошибкой приложения, которая уже исправлена».

В тему: 15 июля 2020 года мы писали, что Google обвинили в слежке за пользователями браузера Chrome.