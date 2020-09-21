Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Против Facebook выдвинули очень серьезные обвинения в США

Против Facebook выдвинули очень серьезные обвинения в США

Александр Панько
21.09.20 02:38
379
Против Facebook выдвинули очень серьезные обвинения в США

Главное: Социальную сеть Facebook обвиняют в слежке за пользователями Instagram. Сделал этот американский суд.

Детали: В США разгорается новый скандал вокруг социальной сети Facebook. Так Федеральный суд Сан-Франциско принял к рассмотрению иск против детища Марка Цукерберга – компанию обвинили в шпионаже за пользователями сервиса Instagram.

Как пишет Bloomberg, в иске к Facebook сказано о несанкционированном использовании фронтальных камер iPhone, когда владелец не пользовался гаджетом.

Также социальную сеть обвиняют в том, что Instagram целенаправленно собирает личные данные своих пользователей, чтобы использовать их для исследования рынка.

В самом Facebook назвали это «ошибкой приложения, которая уже исправлена».

В тему: 15 июля 2020 года мы писали, что Google обвинили в слежке за пользователями браузера Chrome.

Тэги: США, Facebook, мир, социальная сеть, шпионаж, слежка, Instagram

Комментарии

Статьи

18.09.20 09:09

Удар по коронавирусу с моря

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
20.09.20 08:04

«Динамо» – «Львов»: два состава – два результата

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

«F*ck you, русиш»: как хасиды устроили в Умани собственную «народную республику»
18.09.20 18:41

«F*ck you, русиш»: как хасиды устроили в Умани собственную «народную республику»

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Завтра гривна снова подешевеет: котировки НБУ

Завтра гривна снова подешевеет: котировки НБУ
20.09.20 00:05
3092
Последние новости
21.09.20 05:20

Российский врач заявил, что температура тела 37 градусов – это нормально
21.09.20 02:38

Против Facebook выдвинули очень серьезные обвинения в США
21.09.20 01:24

Ученые узнали о воде кое-что абсолютно новое
21.09.20 00:01

Появились снимки таинственного белого шторма на Юпитере
20.09.20 16:30

В Святогорской лавре 21 сентября состоится Международный гражданский форум «Люди мира»
20.09.20 16:11

Митрополит Онуфрий рассказал, что нужно сделать для того, чтобы начался мирный процесс на Донбассе
20.09.20 16:00

Протоиерей Николай Данилевич: Заявление секретаря СНБО нарушает принципы нацбезопасности
Фото и Видео
Появились снимки таинственного белого шторма на Юпитере
Появились снимки таинственного белого шторма на Юпитере
Появились снимки таинственного белого шторма на Юпитере
Появились снимки таинственного белого шторма на Юпитере
В Китае построили огромный общественный туалет, вдохновленный черными дырами
В Китае построили огромный общественный туалет, вдохновленный черными дырами
В центре Одессы кавказцы устроили перестрелку в одном из ресторанов
В центре Одессы кавказцы устроили перестрелку в одном из ресторанов
В Мьянме родился двухголовый ребенок
В Мьянме родился двухголовый ребенок
Во Львове рядом с детской площадкой заметили гадюку
Во Львове рядом с детской площадкой заметили гадюку
В Одессе 4-летняя девочка одна гуляла по городу, пока ее мама выпивала в кафе
В Одессе 4-летняя девочка одна гуляла по городу, пока ее мама выпивала в кафе
Бубка окончательно утратил статус рекордсмена
Бубка окончательно утратил статус рекордсмена
В Киеве чиновник Минюста продавал бизнесмену госдолжность за очень крупную сумму
В Киеве чиновник Минюста продавал бизнесмену госдолжность за очень крупную сумму
Трампа обвиняют в сексуальных домогательствах: появилось скандальное видео
Трампа обвиняют в сексуальных домогательствах: появилось скандальное видео
В Днепре пьяный мужчина открыл стрельбу около супермаркета
В Днепре пьяный мужчина открыл стрельбу около супермаркета
fraza.com
Новости блогосферы
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.