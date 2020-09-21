Индусы создали супертест на коронавирус

Главное: Геном коронавируса научились распознавать. Сделали это индийские ученые.

Детали: Индийские ученые заявили, что создали тест, который может распознавать геном коронавируса. Об этом сообщает министерство науки и технологии страны.

В сообщении говорится: «Разработанный Институтом геномики и интегративной биологии тест Tata CRISPR получил одобрение регулирующих органов от генерального контролера лекарственных средств Индии для коммерческого запуска».

Чиновники сообщают: «Это первый в мире диагностический тест, в котором используется специально адаптированный белок Cas9 для успешного обнаружения коронавируса».

Уточняется также: «В тесте используется новейшая технология редактирования генома для диагностики заболеваний CRISPR. Чувствительность нового теста составляет 96%, а специфичность – 98%. Tata CRISPR обеспечивает уровень точности традиционных тестов ПЦР, с более быстрым временем выполнения, менее дорогим оборудованием и большей простотой использования».

Кроме этого информируется: «Это знаменует собой значительное достижение для индийского научного сообщества, переходящего от НИОКР к высокоточному, масштабируемому и надежному тесту менее чем за 100 дней. Более того, CRISPR – это футуристическая технология, которую также можно настроить для обнаружения множества других патогенов в будущем».

В тему: 19 сентября 2020 года мы писали, что стало известно, сколько времени после коронавируса антитела остаются в крови.