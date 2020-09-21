Российский врач заявил, что температура тела 37 градусов – это нормально

Главное: Стоит ли переживать из-за температуры тела 37 градусов? Свое мнение сказал медик.

Детали: Российский доктор медицинских наук Андрей Продеус заявил, что температура тела 37 градусов – это нормально для здорового человека. Его цитируют местные СМИ.

Он поведал: «Сама по себе такая температура не является опасной. Большее значение имеет самочувствие человека. Если есть симптомы интоксикации, человеку плохо, даже если у него условно нормальная температура, тогда человек, скорее всего, болен».

Врач пояснил: «Постоянное повышение температуры и температура из серии 37,1, измеренная под мышкой правильным прибором, беспокойство вызывать не должна. Температуру 37 и больше градусов можно получить и при измерении температуры в неподходящее время».

Медик утверждает: «Нормальная температура тела человека колеблется от примерно от 36,2 до 37,2 градусов. Максимальный пик температуры у нас в районе восьми часов вечера, минимальный – в три часа ночи, когда мы спим».

Специалист отметил: «Эти цифры актуальны, если мы говорим о температуре поверхностных подмышечных впадин, поскольку понятие человеческой температуры относительно, оно зависит от того, где ее измеряют. Температуру можно измерять в ротовой полости, в заднем проходе и так далее. А если мы говорим о нормальной температуре от 36,2 до 37,2 градусов, то это подмышечное измерение температуры».

Эксперт резюмирует: «Температура выше 37 градусов не должна быть частым явлением. Если она держится постоянно, то стоит сходить к врачу на консультацию».

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