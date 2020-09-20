В Святогорской лавре 21 сентября состоится Международный гражданский форум «Люди мира»

Главное: В Свято-Успенской Святогорской лавре 21 сентября в праздник Рождества Пресвятой Богородицы и Международный день мира состоится Международный гражданский форум «Люди мира».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, организаторами форума являются жители Донбасса и других регионов Украины, откликнувшиеся на обращение Украинской Православной Церкви.

Идея Форума состоит в том, чтобы включить в переговорный процесс по Донбассу обычных людей, непосредственно пострадавших от войны на Востоке Украины.

«Люди должны влиять на миротворческий процесс, так как от войны страдают не политики, а простые люди. Поэтому инициатива мира должна от них исходить. Политики порой хотят войны, порой — мира, каждый из них имеет свой взгляд на этот вопрос и личные интересы. А людям не важны мотивы военного столкновения — для них это реальная боль и скорби. Поэтому они должны желать мира и говорить о нем», — отметил Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий.

Решение о проведении миротворческого форума было принято на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви 17 августа. Инициативу поддержали представители гражданского общества, которые не являются политиками и не представляют политические институты.

«Инициатива Церкви в том, чтобы включить в переговорный процесс (по Донбассу — Ред.) гражданское общество. К сожалению, люди привыкли к войне. Привыкнуть к войне очень тяжело. Последствия этой привычки бывают намного сложнее, чем от какой-то вспышки. Люди уже привыкли в этой агрессии жить. Пока есть очаг на Донбассе, говорить о сферах развития нашего государства не приходится. Наша задача сказать очень четко и понятно, что хочет гражданское общество. Это будет одной из ступеней в процессе достижения мира в Украине», — сказал управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на заседании оргкомитета Форума.

Форум «Люди мира» займется разработкой программы действий по прекращению конфликта и восстановлению мирной жизни на Востоке Украины.

Участниками мероприятия станут жители Украины и других стран, которые заинтересованы в разработке программы действий по прекращению конфликта и восстановлению мирной жизни на Донбассе.

Форум предусматривает мультимедийный формат, который объединит участников из разных стран. Начало форума 21 сентября в 14.00. Прямую трансляцию можно смотреть на Ютуб-канале «Люди мира».

В тему: Митрополит Онуфрий рассказал, что нужно сделать для того, чтобы начался мирный процесс на Донбассе.