Билл Гейтс и датчане создали сверхновый материал: что это такое?

Главное: Специалисты создали новый сверхпроводник. Он поможет произвести уникальный квантовый компьютер.

Детали: Исследователи из Копенгагенского университета и эксперты компании Microsoft Билла Гейтса создали уникальный материал. Как пишет издание Nature Physics, это топологический сверхпроводник, который нужен для квантового компьютера нового поколения.

Специалисты отмечают: «Для хранения и передачи квантовой информации ее носители (кубиты) должны находиться в устойчивом когерентном состоянии. Однако в квантовой системе, состоящей всего из нескольких кубитов, оно тут же разрушается из-за малейшего электромагнитного шума или любых других случайных воздействий окружающей среды. Изолировать систему от воздействия извне – непростая задача».

В отчете сказано, что решить ее можно было бы создав устойчивые к внешним воздействиям кубиты, находящиеся в топологическом, не нарушаемом состоянии.

В публикации информируют, что «эксперты из лаборатории квантовых материалов Microsoft и Копенгагенского университета разработали материал, в котором можно получить топологическую фазу без магнитного поля».

Ученые поведали: «Наш материал состоит из трех слоев: сверхпроводящего алюминия; полупроводника – арсенида индия и ферромагнетика – сульфида европия».

Отмечается, что добавка сульфида европия дала возможность создать материал, который можно использоваться в качестве носителя квантовой информации, защищенной от декогеренции.

Исследователи информируют: «Комбинация компонентов в тройной гибрид – монокристалл-полупроводник, сверхпроводник и ферромагнитный изолятор – это новшество».

Уточняется также: «При низкой температуре он дает топологический сверхпроводник. Это открывает путь к созданию компонентов для топологических квантовых вычислений и открывает физикам новую систему для исследований. Следующим шагом должно стать получение реального рабочего кубита».

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