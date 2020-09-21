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Новости > Ученые узнали о воде кое-что абсолютно новое

Ученые узнали о воде кое-что абсолютно новое

Агата Кловская
21.09.20 01:24
593
Ученые узнали о воде кое-что абсолютно новое

Главное: Исследователи узнали о воде нечто новое. Они раскрыли ее новое свойство.

Детали: Ученые из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории министерства энергетики США узнали о воде кое-что новое. Их цитирует издание Science.

Исследователи установили, что переохлажденная вода представляет собой две жидкости в одной.

Эксперты заявили, что провели первые в мире измерения жидкой воды при температурах существенно ниже ее стандартной точки замерзания.

Американцы обращают внимание на то, что одно из свойств воды заключается в том, что она плохо замерзает.

В отчете сказано: «Другие жидкости начинают переходить в твердое состояние постепенно, сразу после того, как проходят точку замерзания. Но воде для начала затвердевания всегда нужны ядра кристаллизации, то есть взвешенные частицы минерального или органического происхождения».

В публикации говорится об исследовании: «В облаках вода может присутствовать в виде переохлажденных капель даже при очень низких температурах, а потом, когда сверху, из более высоких и холодных слоев, в эти облака попадает мелкая ледяная пыль, капли моментально кристаллизуются и выпадают на землю в виде ледяной крупы или града».

Отмечается, что эксперты «разрушили лазером тонкую ледяную пленку, создав переохлажденную жидкую воду, а затем с помощью инфракрасной спектроскопии отследили все мельчайшие этапы ее преобразований в интервале температур от 135 до 245 кельвинов – от минус 138 до минус 28 градусов Цельсия».

В результате ученые узнали: «При переохлаждении вода конденсируется в плотную жидкую фазу, которая продолжает сосуществовать с обычной жидкой фазой, а доля жидкости с высокой плотностью быстро уменьшается при повышении температуры от 190 до 245 кельвинов».

В статье информируется: «Жидкая вода при очень низких температурах не только относительно стабильна, но и существует в двух структурных формах. Полученные данные позволяют разрешить давний спор о том, всегда ли глубоко переохлажденная вода кристаллизуется, прежде чем она уравновесится. Ответ – отрицательный».

Исследователи резюмируют: «Переохлажденная вода может находиться в стабильном двухфазном жидко-жидком состоянии, а соотношение фаз варьирует в зависимости от температуры, хотя ранее считалось, что при переохлаждении вода неизбежно со временем переходит в твердое состояние».

В тему: 4 сентября 2020 года мы писали, что диетолог предупредила об опасности воды в пластиковых бутылках: названа причина.

Тэги: ученые, вода, мир, наука

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