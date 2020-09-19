Расходы на медицину в госбюджете должны быть увеличены, – Верещук

Народный депутат Украины от фракции «Слуга народа», кандидат от одноименной партии в мэры Киева Ирина Верещук настаивает на необходимости увеличения финансирования медицины в 2021 году.

«Мы будем вносить изменения. Мы должны сцепить зубы и выделить 5%, найти эти средства», — сказала Верещук в эфире телеканала «Украина24», сообщает «Интерфакс-Украина».

Она указала, что закон предусматривает финансирование медицины на уровне 5%. «В данном проекте бюджета нет этих 5%. Есть перспектива, что до 2023 года бюджет здравоохранения вырастет до 5%. Так говорили все, но ни в один год у нас не было такого, чтобы эта норма выполнялась должным образом», — заявила Верещук.

На вопрос ведущей, где найти средства для увеличения финансирования медицины, Верещук ответила: «Ресурсы нужно взять от дополнительных поступлений с таможни».