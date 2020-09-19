Президент Бразилии сделал резонансное заявление по поводу коронавируса

Главное: Президент Бразилии Жаир Болсонару сделал резонансное заявление по поводу пандемии коронавируса. Он раскритиковал самоизоляцию.

Детали: Президент Бразилии Жаир Болсонару раскритиковал самоизоляцию во время пандемии коронавируса. Политик сделал резонансное заявление во время одного из митингов.

Обращаясь к людям, он заявил: «Вы не поддались этой глупости, когда вам говорили: «Оставайся дома, а экономикой займемся позже!» Это для слабых!».

Также глава государства сказал: «Коронавирус – это реальность, с которой надо было столкнуться, а не от которой надо было прятаться».

Всего от коронавируса в Бразилии умерли более 135 тысяч людей, а заразились почти 4,5 миллиона человек.

В тему: 27 августа 2020 года мы писали, что бразильцы придумали «жирный» метод лечения коронавируса.