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Новости > Американцы рассказали, как погрузиться в глубокий сон

Американцы рассказали, как погрузиться в глубокий сон

Агата Кловская
19.09.20 08:34
1985
Американцы рассказали, как погрузиться в глубокий сон

Главное: Чем важен глубокий сон? Об этом рассказали ученые.

Детали: Нейробиологов из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) раскрыли тайну глубокого сна. Их цитирует издание Science Advances.

Отмечается, что ученые создали математическую модель эволюции функций мозга у детей от рождения до пятнадцати лет, которая учитывала следующие параметры: скорость метаболизма мозга, объем мозга и время, проводимое в фазе быстрого сна.

Выяснилось следующее: «В возрасте двух с половиной лет основная функция сна изменяется: от построения инфраструктуры мозга – к его восстановлению и ежедневной очистки от повреждений. В это время у детей становятся короче фазы быстрого сна и сокращается общая его продолжительность».

В статье сказано: «Во время быстрого, или глубокого сна происходит строительство и укрепление синапсов – структур, которые соединяют нейроны друг с другом. В это время приходят и самые яркие сны: это свидетельство того, что мозг не спит, а нейроны взаимодействуют между собой».

Медики утверждают: «Быстрый сон, отвечающий за реорганизацию мозга и обучение, доминирует на ранних этапах развития ребенка, в то время как медленный, который отвечает за повседневное восстановление, преобладает на протяжении всей остальной жизни».

Они советуют: «Не будите младенцев во время быстрого сна, в это время их мозг выполняет важную работу».

Также стало известно, что «примерно в два с половиной года основная цель сна переключается с построения мозга на его поддержание и восстановление».

В публикации информируют: «По мере увеличения размера мозга фазы быстрого сна сокращаются. Если у новорожденных они занимают около 50%, то к десяти годам этот показатель падает примерно до 25 процентов и продолжает уменьшаться с возрастом. У взрослых глубокий сон со сновидениями составляет лишь около 15% времени, проведенного во сне».

Ученые предупреждают: «Хроническое недосыпание приводит к долгосрочным проблемам со здоровьем, таким как деменция и другие когнитивные расстройства, диабет и ожирение, считают ученые. Сон так же важен, как и еда».

В тему: 18 сентября 2020 года мы писали, что испанцы составили список полезных продуктов, которые мешают похудеть.

Тэги: ученые, здоровье, мир, сон

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