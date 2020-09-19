Стало известно, сколько времени после коронавируса антитела остаются в крови

Главное: После коронавируса антитела могут сохраняться в крови пациентов спустя четыре месяца. Об этом заявили шведские ученые.

Детали: Ученые из больницы Данерюд в Стокгольме выяснили, что антитела могут сохраняться в крови пациентов спустя четыре месяца после COVID-19. У 2149 сотрудников больницы весной взяли образцы крови. Антитела к коронавирусу обнаружили у 19%, сообщает «Голос».

«Сейчас завершилась вторая фаза исследования, образцы для которой сдали 92% участников первой фазы исследования. Результаты показали, что из тех 405 человек, у которых антитела были обнаружены весной, у 82% они были снова обнаружены спустя 4 месяца», — заявили ученые.

В других исследованиях говорится, что антитела к COVID-19 исчезают спустя 40-70 дней.

«У нас по-прежнему очень мало информации. Но нужно отметить, что число людей, повторно заболевших коронавирусом, крайне мало, учитывая общее число зараженных по всему миру. Это дает серьезные основания думать, что у перенесших заболевание развивается сильный иммунитет», — рассказала одна из авторов доклада Шарлотта Толин.

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